ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محتاجين شغل على الأرض.. برلماني: 4 سنين نسمع عن تطوير الغزل والنسيج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:52 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر لديها ميزة نسبة في صناعة الغزل والنسيج وبعض المصانع تصدر منتجاتها ولكن، شركات قطاع الأعمال العام تتواصل خسائرها بسبب زيادة العمال وضعف الطاقة الإنتاجية لهم، معقبا:"المرتبات بيتم دفعها من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف سمير البطيخي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على الآلات القديمة فى يمثل أحد المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، مضيفا أنه من 4 سنين واحنا بنسمع عن تطوير المصانع ولكن مفيش حاجة تمت على أرض الواقع.

وأكد عضو لجنة الصناعة ضرورة أن تتبع عملية إعادة التطوير إعادة هيكلة شاملة للإدارات، إضافة إلى حصر الأصول المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والاستفادة منها ماليا.

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة، اعتزامها الاقتراض بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه لدعم ذلك التوجه من الجهات المانحة سيتم الكشف عنها خلال الفرات المقبلة.

ترشيحاتنا

حريق في سكن حجاج غزة.. والدفاع المدني السعودي يتدخل.. صور

شاهد.. سعد سمير بصحبة إكرامي ومحمد محمود داخل التتش

اشتغل 36 ساعة متواصلة..الإجهاد يقتل طبيبا شابا

بنسبة 33٪ رفع سعر فيتامين د.. مستند

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

الملك ما ينضربش على قفاه.. سر علقة موت لـ فريد شوقي حطمت دار سينما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية