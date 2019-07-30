محتاجين شغل على الأرض.. برلماني: 4 سنين نسمع عن تطوير الغزل والنسيج

قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر لديها ميزة نسبة في صناعة الغزل والنسيج وبعض المصانع تصدر منتجاتها ولكن، شركات قطاع الأعمال العام تتواصل خسائرها بسبب زيادة العمال وضعف الطاقة الإنتاجية لهم، معقبا:"المرتبات بيتم دفعها من الموازنة العامة للدولة.





وأضاف سمير البطيخي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على الآلات القديمة فى يمثل أحد المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، مضيفا أنه من 4 سنين واحنا بنسمع عن تطوير المصانع ولكن مفيش حاجة تمت على أرض الواقع.





وأكد عضو لجنة الصناعة ضرورة أن تتبع عملية إعادة التطوير إعادة هيكلة شاملة للإدارات، إضافة إلى حصر الأصول المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والاستفادة منها ماليا.





تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.



