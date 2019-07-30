ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية لـ 25 أغسطس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:35 م
محاكمة
محاكمة
أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين إلى جلسة 25 أغسطس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

ترشيحاتنا

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة ؟.. الإفتاء توضح

عماد السيد: الدوري سُرق من الزمالك.. وهذا سبب خطأئي أمام الأهلي

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا

عمل جيب في ملابس الإحرام..الافتاء تجيب على السؤال الأكثر شيوعا بين الحجيج

تعرف على جريمتي السب والقذف وعقوبتهما وسقوط الحق في تحريك دعوى بشأنهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين