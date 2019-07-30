تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية لـ 25 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين إلى جلسة 25 أغسطس المقبل.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.