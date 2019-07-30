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عبير صبري: أمتلك 5 سيارات ودهست شخصا بعربيتي ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:33 م
عبير صبري
عبير صبري
آيات أحمد
قالت الفنانة عبير صبري، إنها تعلمت قيادة السيارات منذ أكثر من 20 عامًا، لافتة إلى أن أول عربية قادتها كان نوعها 127 ولونها أحمر، وتعرضت لحادث خلال القيادة.

وأضافت عبير صبري، فى لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا"، بعد ذلك اشتريت عربية هيونداي، وتعرضت لحادث أيضًا، مشيرة إلى أنها امتلكت 5 سيارات.

وكشفت عبير صبري، عن تفاصيل أول حادث تعرضت له بالسيارة، قائلة "كنت معدية عند شريط مترو وبجانبى صديق وترنى من كثرة التحذيرات حتى وجدت أحد الأشخاص على "كبوت العربية".

وتابعت عبير صبري دفعت 7 آلاف جنيه غرامات مرورية فى إحدى المرات، مضيفة أنها تستخدم الموبايل كثيرًا خلال قيادتها.

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