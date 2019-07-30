بدء تنفيذ برنامج جامعة الطفل بمحافظة الوادي الجديد

أعلن رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوى بدء تنفيذ برنامج جامعة الطفل خلال العام الجامعي الجديد، الذي يستهدف الأطفال من المحافظة بعمر 9 إلى 10 سنوات ونصف.



وأضاف رئيس الجامعة - في بيان - أن برنامج جامعة الطفل يهدف إلى إعداد الأطفال من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرة على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل العالم من خلال تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية وبناء عقولهم وبتعزيز اهتمامهم بالعلوم من خلال التأكيد على أهمية البحث العلمي وتطوير المهارات العلمية.



وأوضح أن الاهتمام بتلك البرامج يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالمجتمع المحلي وتقديم كل الإمكانيات المتاحة له والعمل على رفع الوعي الفكري والثقافي من أجل جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة في خطط التنمية القومية.



من جانبه أكد منسق البرنامج الدكتور أحمد دياب أن هناك العديد من المزايا التي سيحصل عليها الطالب من خلال مشاركته في جامعة الطفل فضلا عن المزايا المعرفية، بالإضافة إلى أن أكاديمية البحث العلمي ستمنح شهادات معتمدة منها للخريجين وجوائز مالية للأطفال الأوائل.