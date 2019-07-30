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أخبار العالم

روسيا تبيع للهند حوالي 1000 صاروخ جوي متعدد المهام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:32 م
صواريخ
صواريخ
أ ش أ
أعلنت هيئة التعاون العسكري التقني الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا بصدد بيع حوالي 1000 صاروخ جوي متعدد المهام لصالح سلاح الجو الهندي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة الروسية اليوم أنه تم توقيع عقود كبيرة لتوريد صواريخ جوية تشمل توريد حوالي 1000 صاروخ متعدد المهام للهند.

وتحتل الهند المرتبة الأولى بين الدول التي تشتري السلاح والمعدات العسكرية الروسية ، فقد تعاقدت مؤخرا على شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية الحديثة "إس ــ 400" ، هذا بخلاف الطائرات الحربية والمعدات العسكرية البحرية.

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