من خيرية لـ سي مختار.. قصة جواب تونسي لم يصل لصاحبه

لم يعلم الكاتب يحيي حقي أن فيلمه «البوسطجي» سيتحقق، ففي تونس قبل أكثر من 40 عاما كتبت شابة تونسية خطابا لحبيبها ويبدو أنها سلمته لشخص وسيط بينهما، ولكنه لم يصل الرسالة إلى صاحبها وظل محتفظا به طوال هذه المدة حتى قرر التخلي عنه وألقاه في الشارع.





شعر واسطة العاشقين بالذنب لعدم وصول هذا الخطاب لصاحبه ولكن بعد فوات الآوان، تماما كشعور شكرى صاحب في فيلم «البوسطجي» حين أحرق كل الجوابات الذي يتوجب عليه إيصالها لأصحابها ندما على الجواب الذي سكب عليه قهوته بالخطأ فتوفت الفتاة في النهاية.





عثرت خلود الرياحي (26 عاما) على هذا الجواب وكان ملقى في الطريق بمنطقة تدعى «سكرة» في العاصمة التونسية، وقررت الاحتفاظ به تماما ككل المقتنيات القديمة التي تهوى خلود اقتنائها كالكتب القديمة وغيرها، وتقول خلود لـ«صدى البلد»: "الجوابات لها جاذبية ولكن ميزة الرسائل الإلكترونية أنه لا يستطيع شخص وسيط إفساد الأمر أو عدم إيصال الجواب لصاحبه".





السيدة خيرية والسيد مختار، لا أحد يعلم هل أثر عدم إيصال الجواب له على علاقتهما أم لا، فقد كانت تراسله بشأن سفرها له وانتظاره حين يأتي من إيطاليا، وحددت له الموعد التي تنتظره فيه، "مش عارفة إذا وصل له أو لا.. لكن أظن إنه كان طوال هذه المدة مع مرسول وقرر الاحتفاظ بالجواب والآن قرر التخلي عنه وألقاه في الشارع" كما قالت خلود لـ«صدى البلد».





كتبت السيدة خيرية هذا الخطاب لحبيبها «سي مختار» كما تلقبه، في 26 ديسمبر عام 1987، وقالت فيه: "مُنى روحي، أملي، حبيبي مختار.. سلام مني إليك ابعثه مع كبير الشوق وعظيم الحب، فارقتك أمس وكأنني فارقتك منذ سنين، فلماذا هذا الشوق والحنين؟، ولماذا هذا الحب؟، لماذا هذه اللهفة؟، ولماذا هذا الاحتراق؟، أهو العشق والغرام؟، أم هو الجوى والهيام؟".





استخدم السيدة خيرية اللغة العربية واللهجة التونسية والفرنسية في خطابها، وتابعت: "عزيزي إني أحبك حبا عظيما، وفي كل مرة أراك فيها يزداد هذا الحب وينمو نمو السنبلة في فصل كثر فيه الغيث، حبيبي قد عجز قلمي عن وصف حبي لك ولكن قلبي لن يعجز عن مواصلة حبك والإخلاص لك، ولن يتفانى لحظة في أن يضحي في سبيل هذا الحب الذي أصبح بمثابة الدم الذي هو سر كيانه".





استكملت خطابها لحبيبها مختار في ورقة ثانية، بدأتها بـ"عزيزي مختار، أرجو الصفح والمعذرة عما صدر مني يوم السبت فيما يخص الذهاب إلى إيطاليا والنقود، ولكن يجب أن تعرف أن 150 دينارا مبلغ لا يكفي لكل ما يلزمنا، على كل سأتسلف 50 دينارا وعندما تجد من أن ترجعهالي آخذها من عندك".



