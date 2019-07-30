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أخبار البلد

اشتغل 36 ساعة متواصلة..الإجهاد يقتل طبيبا شابا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:50 م
الطبيب الراحل أحمد
الطبيب الراحل أحمد عبد الهادي
محمد غالي
نعت نقابة الأطباء، الدكتور أحمد عبد الهادي، الذي وافته المنية بالأمس بعد إصابته بنزيف في المخ أثناء تأدية عمله.

ووفقًا لأصدقائه تعرض الطبيب الشاب لحالة من الضغط بعد تسلمه عمله في معهد القلب واضطراره للعمل فترة طويلة متواصلة وصلت لـ٣٦ ساعة.

وأشاروا إلى أن العمل المتواصل كان سببًا في إجهاده وإصابته بالنزيف ثم عدوى بكتيريا المخ والأنسجة الشوكية، ما أدى لوفاته.

وطالب زملاءه من الأطباء بتخسين ظروف عملهم حتى يتوقف ما وصفوه بـ"مسلسل حالات الوفاة الغريبة بسبب ظروف العمل الرهيبة والضغوط والتي يحصلون مقابلها على ١٩ جنيهًا بدل عدوى".

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