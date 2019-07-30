هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان: منحته تصريح عشان يغنى مش يقلع

اعرب الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الحالي والمرشح على نفس المنصب بالانتخابات التي تجري اليوم عن غضبه من محمد رمضان.



وقال هاني شاكر على هامش المشاركة في انتخابات نقابة الموسيقيين التي تجري حاليا بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية انه اعطى محمد رمضان تصريح لكى يغنى وليس ليقلع كما فعل على خشبة المسرح في حفله الذي اقيم منذ اسابيع.



اضاف ان الجمهور اعرب عن غضبه من قلع محمد رمضان على المسرح وهذا امر غير لائق بموهبة فنان كبير مثل محمد رمضان، واكمل فى النهاية رمضان ممثل وليس مطربا ويقدم شو على المسرح.



من المعروف ان محمد رمضان فاجأ المطربة بوسى بالأمس فى حفلها بالساحل وصعد وغنى برفقتها ولكنه قدم فقرة ولم يقدم حفلا كاملا.