وزير الطيران: حريصون على كل راكب يدخل إلى مصر

أعرب وزير الطيران المدني، عن ترحيبه بالملاحظات التي تسجلها اللجان التفتيشية الخارجية حول المطارات المصرية، عن أساليب التأمين أو الإجراءات المطبقة لدينا، مؤكدًا أن كل ملاحظة هي إضافة جديدة إلى المطارات المصرية.





وقال وزير الطيران، خلال احتفالية افتتاح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة الدولي اليوم، الثلاثاء، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع مطارات دول العالم بشأن التأمينات والإجراءات العالمية المطبقة، مؤكدًا أننا حريصون على التحديثات العالمية بالمطارات.





وأكد وزير الطيران، أننا حريصون على تلبية كل مطالب دول العالم بالنسبة إلى إجراءات التأمين بالمطارات لأنه إضافة إلينا، بالإضافة إلى رؤيتنا، متابعًا "نطمئن كل الدول العالم نبذل جهد كبير جدا في الأمن وحريصين على كل راكب بيدخل مصر من جميع دول العالم، ولدينا نظام تأميني مختلف من ناحية السياسات والإجراءات".





يشهد احتفالية افتتاح مطار الغردقة الدولى وزيرا الطيران والسياحة، ورؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدنى أبرزهم اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات وعدد من رؤساء الشركات التابعة القابضة مصر للطيران، والطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني.





وشملت أعمال تطوير مبني الركاب 2 بمطار الغردقة، إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.