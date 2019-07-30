فارس كرم يعلق على رفض مطربين غناء النشيد الوطنى اللبنانى.. فيديو

قال المطرب فارس كرم، إنه لا يحتاج للوصول للجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بينما يصل من خلال أعماله وأغانيه الفريدة، مؤكدًا أنه لا يحتاج لتقييم الملحنين لأعماله بل تقييم جمهوره أهم شيء.



وأضاف كرم، فى لقاء خاص ببرنامج " عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا": " أنا مبسوط أنى بعيد عن التواصل الاجتماعى"، مؤكدًا أنه لا يتواصل مع أحد نهائيًا من زملائه الفنانين ولكنه اطمأن على هيفاء وهبى فور إصابتها بوعكة صحية.



وتابع من المقرر أن أطرح أغنية "سينجل" فى الفترة القادمة، وإذا لم أستطع الانتهاء منها سريعًا فسيتم طرحها مع الألبوم.



وعلَق على رفض بعض الفنانين اللبنانيين غناء النشيد الوطنى، قائلًا: " كل واحد يعمل اللى يريحه ولكن بالنسبة لى وطنى والنشيد والجيش اللبنانى فوق كل شيء".

