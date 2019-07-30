روسيا: أمريكا تسعى للانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قال دبلوماسي روسي أمام مؤتمر لنزع السلاح، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ربما تلقي باللوم على روسيا وتتهمها بعدم الامتثال لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتتخذ من ذلك ذريعة للانسحاب من المعاهدة.



وأضاف دبلوماسي روسي أمام مؤتمر لنزع السلاح، أمام المؤتمر، الذي يعد أكبر منتدى بالعالم للحديث عن السلاح: "يبدو من الدعاية بخصوص مزاعم كاذبة عن التزام روسيا أن هناك محاولات لتهيئة الرأي العام الدولي لخروج أمريكي من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ثم لوم روسيا مجددا على كل شيء".



ووقعت الولايات المتحدة على المعاهدة لكنها لم تصدق عليها.