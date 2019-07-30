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أخبار العالم

سلطنة عمان تستقبل وتودع زوارها بحديث نبوي شريف يتضمن شهادة تاريخية لأهلها

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:40 م
علم عمان يرفرف
علم عمان يرفرف
نادر غازى
شهدت سلطنة عمان استحقاقًا دينيًا مهمًا، خلال فترة الاحتفالات بيوم النهضة العمانى، وتفاعلت وزارة النقل والاتصالات العمانية مع مطالب المغردين الذين وجهوا نداءً، وطالبوا عبر موقع التواصل الاجتماعي بتثبيت لوحة جدارية في مطار مسقط الدولي الجديد تتزين بحديث نبوي شريف يشيد بالشعب العماني الشقيق.

وعلى الفور وفي رد فعل إيجابي بادرت مطارات سلطنة عمان بالاستجابة، وتم تثبيت اللوحة، ثم غردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: نحيكم من‫ مطار مسقط الدولي الذي ازداد شموخًا بحديث سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عن أهل هذه البلاد الطيبة ونصه: ‏"لو أنَّ أهل عُمانَ أتيْت، ما سبُّوك ولا ضربوك" صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وهكذا فإن السلطنة تستقبل وتودع زوارها بحديث نبوي شريف وبشهادة خالدة من سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لتتبارك بها وفود القادمين إلى مسقط.

إلا أن الأشقاء في السلطنة يأخذون أيضا بالأسباب، التزاما بما وجه به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون كل خير وجهت إليه السنة الشريفة من ضرورة أخذ الحيطة، وفي هذا الإطار شهدت سلطنة عمان مبادرة مهمة لمواصلة تعزيز مناخ الأمن والأمان والسلام والاستقرار بها، ومكافحة كل صور ظاهرة الإرهاب العالمية.

وتزامنا مع احتفالاتها بيوم النهضة وقعت مطارات عُمان على اتفاقية لتزويد مطار مسقط الدولي بأحدث أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار "الدرون".

وتواصل السلطنة بهذه المبادرة ترسيخ أقدامها على قوائم الدول الأكثر أمانًا واستقرارًا في العالم، كما ستعمِّق مؤشرات الثقة فيها كواحةٍ للأمن والأمان، فالاتفاقية تَمنح مطار مسقط الدولي لقب "المطار الأول في العالم" المزوَّد بنظام الكشف عن الطائرات المسيَّرة فور دخولها المجال الجوي.

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