الداخلية فى يوم.. زوجة أب تضرب طفلة حتى الموت في البحيرة.. وكشف غموض واقعة السطو على سيارة محملة بـ230 كرتونة سجائر بالإسماعيلية

ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم مواد مخدرة

ضبط مسجل وهروب آخر كونا عصابة للاتجار بالمخدرات بالغربية





نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في البحيرة.وتلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله "طفلة، 4 سنوات - متوفاة"، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات.وبسؤال والدها (تاجر، 34 سنة، مقيم بدائرة المركز) قرّر أنه توجه لعمله تاركًا كريمته المتوفاة صحبة زوجته (ربة منزل، 26 سنة) بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.وتشكّل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبة الواقعة (زوجة والد الطفلة) وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقررت قيامها بالتعدى على (الطفلة المجنى عليها) بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها المشار إليها فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل محملة بالسجائر من قائدها بالإكراه بالإسماعيلية.تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من ( سائق - 26 سنة) أنه أثناء سيره بالسيارة النقل قيادته (محملة بـ 230 كرتونة سجائر) بدائرة المركز، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى، بإجباره على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها.تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة شخصان (تاجرى سجائر).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة وحمولتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة للمرور، التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط ٤ آلاف و٢٣٧ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة، في حملات بالتنسيق مع جميع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.كما أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، أسفرت جهودها عن ضبط 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 40 جراما من مخدر الهيروين وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.كما تم ضبط عاطل، 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته "50 جراما من مخدر الحشيش، و30 جراما من نبات البانجو المخدر، وهاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط مسجل خطر وهروب آخر كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الحنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، ضمن تشكيل عصابي مكون من شخصين للاتجار في المواد المخدرة بعد مطاردة مع رجال الشرطة على طريق "القاهرة - الإسكندرية".وضبط بحوزة المتهم على سلاح ناري "بندقية خرطوش" بقصد البلطجة وترويع المواطنين و20 لفافة لحجر خام الهروين المخدر تزن نص كيلو جرام بقصد الاتجار، و3 طلقات خرطوش من نفس العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع، وسياره "شاهين" تحمل أرقام ع ط و، 2576وجار ضبط "ي ا. س. ا " وشهرته سعد 44 سنة سائق ومقيم توت عنخ آمون تان طنطا، بينما تمكن "م. ع .م" وشهرته حماصة مدكور من الهرب.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق فى الحادث.