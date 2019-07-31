برلماني: الترويج لمدن الجيل الرابع خارجياً يحقق نتائج إيجابية

أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الترويج لمدن الجيل الرابع الذى سبق أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركة وفد مصري من المستثمرين العقارين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه يحقق النتائج المرجوة.
وأوضح البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه بخلاف العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة، فإن باقى مدن الجيل الرابع التى أنشائتها الدولة أسعارها تنافسية مع اسعار المدن فى الدول الخارجية،إضاف غلى ذلك تحسن المناخ الاستثمارى الاشادات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وتابع مدن الجيل الرابع التى أنشاتها الدولة مثل شرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر ــ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة فى متناول المواطنين، إما العلمين الجديدة فإنها تعتمد على السياحة بشكل كبير.