ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الترويج لمدن الجيل الرابع خارجياً يحقق نتائج إيجابية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الترويج لمدن الجيل الرابع الذى سبق أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركة وفد مصري من المستثمرين العقارين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه يحقق النتائج المرجوة.

وأوضح البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه بخلاف العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة، فإن باقى مدن الجيل الرابع التى أنشائتها الدولة أسعارها تنافسية مع اسعار المدن فى الدول الخارجية،إضاف غلى ذلك تحسن المناخ الاستثمارى الاشادات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

وتابع مدن الجيل الرابع التى أنشاتها الدولة مثل شرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر ــ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة فى متناول المواطنين، إما العلمين الجديدة فإنها تعتمد على السياحة بشكل كبير.

ترشيحاتنا

ماذا فعل الإمام الطيب في مشيخة الأزهر بعد العودة من رحلته العلاجية؟

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

مدرب منتخب اليد: تعمدنا الخسارة أمام السويد في مباراة ودية وانتصرنا عليها بالمونديال

شاهد.. ضابط يضرب كلباً بالنار أمام أصحابه

نشرة الفن.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان.. والجمهور يسخر من محمود العسيلي بعد خطوبته

بسبب زميله في الفريق.. محمد صلاح يثير سخرية نجم ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد