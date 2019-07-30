اجتماع عربى لتسهيل التجارة بين الدول العربية في إطار المنطقة الحرة

عُقد اليوم فى مقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثانى للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة ممثل مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلى وزراء التجارة والصناعة فى الدول العربية.



وأعلن الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية أن الاجتماع يناقش على مدار 3 أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة ومن بينها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة.



وأضاف الدكتور بهجت أبو النصر، فى تصريحات له على هامش الاجتماع، أن اللجنة أنشئت من أجل إعداد هذا الملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، لافتا إلى أن موضوع تسهيل التجارة دخل فى نطاق منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1994، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 2002، وتم تطوير هذا الاتفاق أكثر من مرة.



ونوه إلى أن جميع التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.



وأوضح أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو فى الأساس تسهيل التجارة وبالتالى كان من الضرورى على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة.



وأضاف أبو النصر أن تسهيل التجارة هو أحد الموضوعات التى جذبت الانتبهاه في الأعوام الأخيرة لما لها من تأثير على خفض تكاليف المعاملات الجارية، والتى تعد أهم المعوقات أمام حركة التبادل التجاري والتى تظهر بصورة أكبر فى الدول النامية كونها أقل قدرة على تحمل الأعباء الإضافية.



ويتضمن الملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد التى تعكس رغبة الدول العربية فى تقوية أواصر التعاون الاقتصادى، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والافراج عنها وتخليصها بما فى ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء بما يحقق زيادة معلادت التبادل التجارى بين الدول العربية.



ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا الملحق الى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ستمبر المقبل للنظر فى اعتمادها.