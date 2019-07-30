ذا روك يتراجع عن تأييد بوريس جونسون

تراجع نجم هوليوود دواين جونسون، بطل المصارعة الحرة «الصخرة» أو «ذا روك» كما يُطلق عليه، عن تقييمه الإيجابي لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، بعد سلسلة من الانتقادات عبر الإنترنت.





وحذف بطل WWE السابق تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، عبّر فيها بروح مرحة عن دعمه لرئيس وزراء بريطانيا الجديد مرحة، واصفًا المسئول بأنه «ابن عمه»، مشيدًا بخطابه الأول كرئيس للوزراء، حيث قال إن الناس هم رؤساء الحكومات.





وأضاف مواصلًا مزاحه «عاجل، بوريس جونسون هو في الواقع ابن عمي على الرغم من أننا نبدو بوضوح أكثر مثل التوائم».





وتابع «شيئًا ما في خطابه أعجبني - حين قال الناس هم رؤساءنا، وهو ما أتفق بنسبة 100 % معه، فالجمهور سيكون دائما أكثر أهمية».





ولكن بعد تلقي ذا روك انتقادات من متابعين حول تأييده الذي أظهره لـ بوريس جونسون تراجع عن تغريدته وأزالها.