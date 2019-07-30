الأمم المتحدة تدين استخدام روسيا للقوة المفرطة مع المحتجين

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الروسية استخدمت القوة المفرطة على ما يبدو مع المحتجين مطلع هذا الأسبوع مما أدى لإصابة أكثر من 70 شخصا، حسبما أفادت تقارير.



وحث المتحدث باسم المكتب السلطات الروسية على السماح للمواطنين بتنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها دون قيود.



وقال في إفادة "عند التعامل مع حشود في روسيا، شأنها شأن أي مكان آخر، يجب أن يكون استخدام الشرطة للقوة دائما متناسبا مع التهديد إذا كان هناك تهديد، كما يجب اللجوء لها فقط كحل أخير".



وقبضت الشرطة الروسية على أكثر من 1000 شخص في موسكو، يوم السبت، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال السنوات القليلة الماضية على معارضة عنيدة تتحدى قبضة الرئيس فلاديمير بوتين المحكمة على السلطة.