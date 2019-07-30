ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين استخدام روسيا للقوة المفرطة مع المحتجين

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:16 م
الأمم المتحدة تدين
الأمم المتحدة تدين استخدام روسيا للقوة المفرطة مع المحتجين
رويترز
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الروسية استخدمت القوة المفرطة على ما يبدو مع المحتجين مطلع هذا الأسبوع مما أدى لإصابة أكثر من 70 شخصا، حسبما أفادت تقارير.

وحث المتحدث باسم المكتب السلطات الروسية على السماح للمواطنين بتنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها دون قيود.

وقال في إفادة "عند التعامل مع حشود في روسيا، شأنها شأن أي مكان آخر، يجب أن يكون استخدام الشرطة للقوة دائما متناسبا مع التهديد إذا كان هناك تهديد، كما يجب اللجوء لها فقط كحل أخير".

وقبضت الشرطة الروسية على أكثر من 1000 شخص في موسكو، يوم السبت، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال السنوات القليلة الماضية على معارضة عنيدة تتحدى قبضة الرئيس فلاديمير بوتين المحكمة على السلطة.

ترشيحاتنا

الأبيض يفكر فى البديل.. العروض الخليجية تهدد صفقة الزمالك الجديدة

شهادة وفاتها تؤكد عذريتها.. فريق من نيابة بنها يحقق مع قاتل عروس المنوفية ..صور

رسميا.. جون أنطوى سادس صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي

فوائد داخل الملعب وخارجه.. لماذا محمود متولى أهم صفقات الأهلى في الصيف

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية