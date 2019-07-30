شاب يقتحم قسم شرطة ويطلب من الضباط إطلاق النار عليه.. شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لشاب أمريكي اقتحم أحد أقسام الشرطة وروع المواطنين.





وظهر الشاب في الفيديو وقت اقتحامه قسم الشرطة بآلة حادة، يبدو أنها سكينا و قام بترويع المواطنين داخل وخارج القسم وطلب من الضباط طلبا غريبا للغاية.





والتفت الضباط بسرعة للشاب وحذروه مما يقوم به لأنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ، فطلب منهم إطلاق النار عليه ومع استمراره فى التهديد بالسكين قام أحد الضباط بضربه بصاعق كهربائي أفقده وعيه في الحال .





وقامت الشرطة بالتحريات اللازمة حول الشاب ووجدوا أنه مصاب باضطرابات عقلية منذ فترة و كان يعالج في إحدى المصحات النفسية .































