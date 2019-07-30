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رغم العقوبات الأمريكية.. زيادة 23% في إيرادات هواوي خلال النصف الأول من 2019

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:11 م
هواوي
هواوي
رويترز
قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها في النصف الأول من العام زادت 23.2 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من حملة أمريكية مكثفة ضدها تحولت في النهاية إلى حظر تجاري في منتصف مايو.

وأعلنت هواوي غير المدرجة بالبورصة والتي بدأت الإفصاح عن نتائجها الفصلية في العام الحالي فقط أن إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 بالمئة.

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بهواوي بشدة في منتصف مايو عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء.

وقالت الحكومة الأمريكية إن هواوي تشكل خطرا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مرارا.

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