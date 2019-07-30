بدقيقة حداد على روح فاروق الفيشاوى.. يوم أن قتلوا الغناء يبدأ عروضه على الطليعة

أعرب الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح عن سعادته بعودة عرض "يوم أن قتلوا الغناء" من جديد على مسرح الطليعة.



وبدأ العرض ليلته الأولى مساء أمس الأثنين وسط حضور جماهيري كبير، ويستمر يوميا في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة.



ووقف الحضور قبل بدء العرض دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، وعقب العرض مباشرة كرم الفنان شادي سرور المخرج تامر كرم مخرج العرض لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام عن عرض "هنا أنتيجون" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.



جدير بالذكر أن عرض "يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.



العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشة، محمد ناصر، هايدى رفعت، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.