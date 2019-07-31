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اختفت في ظروف غامضة من 37 سنة.. اعتقال عجوز متهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها في المجاري

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:02 ص
ديفيد فينابلز وزوجته
ديفيد فينابلز وزوجته
آية جمعة
اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا عمره 86 سنة للاشتباه في قتله زوجته التي اختفت في ظروف غامضة منذ 37 عامًا.

وقالت الشرطة، أمس الثلاثاء، إن متقاعدا اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على رفات امرأة في خزان للصرف الصحي في المزرعة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرجل المعتقل هو ديفيد فينابلز، 86 عامًا، الذي اختفت زوجته بريندا من مكان الإقامة بالقرب من كيمبسي، ورسيستيرشاير، عام 1982.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاكتشاف جاء بعد 37 عامًا من الاختفاء الغامض لزوجة الفلاح التي كانت تعيش هناك، وفقدت وعمرها 48 سنة.

وقالت شرطة غرب ميرسيا إن المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز، ويساعد الضباط في تحقيقاتهم بعد الاكتشاف الذي وقع في 12 يوليو الماضي

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد اختفاء فينابلز، تم التعامل مع القضية على أنها بحث عن شخص مفقود ولم تصبح تحقيقًا في جريمة قتل.

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