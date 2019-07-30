حوادث وضحايا فى يوم.. فلاح يعثر على طفل حديث الولادة وسط حقله.. مصرع طفل في انقلاب سيارة ببحر سيف بالمنوفية.. وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق قطور - طنطا

مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم طفلة في حادث تصادم بـ الدقهلية

عثر فلاح بقرية قشطوخ بمحافظة المنوفية على طفل حديث الولادة ملقى وسط حقله في وسط الزراعات، وذلك أثناء وصوله لحقله في الصباح، وتم تحرير محضر بالواقعة.تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو طارق زهران، فلاح، يفيد بأنه أثناء ذهابه الحقل الخاص به في الصباح سمع صوت بكاء طفل وسط الزراعات، فتسلل في اتجاه الصوت ففوجئ بطفل حديث الولادة ملقى وسط الزراعات، فقام باصطحاب الطفل والذهاب به لمركز الشرطة، وتحرير المحضر رقم 5009 إداري تلا لسنة 2019.وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المبلغ وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.كما لقي طفل مصرعه وأصيب ستة أشخاص آخرين في انقلاب سيارة ملاكي في بحر سيف التابع لمركز تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة.كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي ببحر سيف التابع لمركز ومدينة تلا.وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بها 7 أشخاص من أسرة واحدة، وتبين وفاة الطفل أحمد معتز، 5 سنوات، بينما أصيب بقية ركاب السيارة وتمكن الأهالي من إخراجهم من السيارة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.كما لقي طالب مصرعه في تصادم بين سيارة تابعة لإدارة الطرق بديوان محافظة سوهاج، ودراجة نارية بدائرة مركز سوهاج.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم بناحية نجع العرايا دائرة مركز سوهاج.وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة تابعة لإدارة الطرق بالمحافظة قيادة "فراج. ا"، ٥٩ عاما، سائق، مقيم بدائرة المركز، فوجئ بخروج دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة "محمود. ع"، ١٨ عاما، طالب، مقيم بذات الناحية من طريق فرعي فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها.ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.وأخطرت النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.فيما لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون- بينهم طفلة- في حادث تصادم سيارتي "ملاكي مع ربع نقل" على طريق شربين دمياط محافظة الدقهلية.وتلقى اللواء فاضل فهمي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين السيارتين المشار إليهما آنفا، ووجود متوفى ومصابين.وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 1698 د. ع. ف، مع سيارة ربع نقل، رقم 2963 د. ل. ك، على طريق شربين دمياط أمام قرية السعدية.وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ويدعى سمير شعبان علي، 60 عاما، مقيم بعزبة صبحي بمركز بلقاس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين.كما تبين إصابة كل من أميرة السيد جاد، 23 عاما، وتم تحويلها للمستشفى الدولي بالمنصورة، وهبة السيد جاد، 17 عاما، وسما إبراهيم السيد، 4 أعوام، وإبراهيم السيد شعبان، 27 عاما، والسيد جاد الحق إبراهيم، 35 عاما، وناصر شعبان علي، 40 عاما، وجميعهم مقيمون في عزبة صبحي التابعة لمركز بلقاس، ونقلوا إلى مستشفى شربين العام.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.فى سياق متصل، شهد الطريق الفرعي "طنطا – قطور" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالأراضي الزراعية المحاذية للطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق "قطور - طنطا" إثر انقلاب سيارة ملاكى بالأراضى الزراعية.وأدى ذلك إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم فى حالة خطرة، وعلى الفور تم تجهيز سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.