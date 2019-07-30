رئيس بعثة الحج: 8909 مصريين تلقوا الرعاية الطبية بالأراضي المقدسة

أكد وزير الموارد المائية والرى، ورئيس بعثة الحاج للعام الحالي، أن حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الأراضى المقدسة يلقون الرعاية الكاملة من أفـراد بعثــــات وزارة الداخليــة والصحـــة وبعثــة الأوقـــاف الدعويــة.



وقال رئيس بعثة الحج إن عدد الحجاج الذين ترددوا على عيادات البعثة الطبية حتى الآن هم 8909 حجاج تلقوا الكشف الطبى والعلاج المناسب لحالاتهم، وتم تحويل 22 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتماثل 6 حجاج للشفاء، ولايزال 16 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



وأضاف رئيس بعثة الحج أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي 14 حالة، وإجمالى عمليات الغسيل الكلوي التى قاموا بها 25 مرة، وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام هي حالة واحدة.



وأوضح رئيس بعثة الحج أن البعثة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.