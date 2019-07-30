المدعي العام الروسي يحذر المعارضة من تكرار المظاهرات غير المرخصة بموسكو

حذر المدعي العام الروسي يوري تشايكا من تكرار مظاهرات المعارضة غير القانونية وغير المصرح بها في موسكو، مشيرا إلى أنه يتعين وقف مثل هذه الانتهاكات بشكل صارم.



وقال تشايكا - خلال جلسة لمجلس قيادة النيابة العامة اليوم /الثلاثاء/ - "ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم الرقابة في هذا المجال، ومن المهم - بشكل خاص - ألا تتكرر الأحداث التي وقعت مؤخرا في موسكو مرة أخرى". وأضاف :" يتعين التصدي للانتهاكات في هذا المجال بشكل صارم وباستخدام مجموعة واسعة من التدابير".



وشهد وسط العاصمة الروسية - يوم /السبت/ الماضي - مظاهرات احتجاجية كبيرة، لم يتم التصريح بها من السلطات الرسمية بالمدينة. وكان المتظاهرون يعبرون عن تضامنهم مع الشخصيات المعارضة، الذين رُفض تسجيلهم كمرشحين في انتخابات مجلس دوما موسكو في سبتمبر المقبل.



وتقول الشرطة الروسية إنه تم احتجاز 1074 شخصا بسبب مخالفة قانون التظاهر.