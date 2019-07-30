محمد.. الاسم الأكثر انتشارا في إسرائيل.. تفاصيل

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، معطيات نشرتها "الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية، والتي كشفت أن الاسم محمد هو الأكثر انتشارا على الإطلاق في وسط مواليد إسرائيل العام الماضي 2018، بينما كان الاسم مريم الأكثر انتشارا في وسط الطفلات العربيات المسلمات.





وتكشف المعطيات إن الاسم محمد أطلق على 2646 طفلا من مواليد العام 2018 ورغم التراجع الذي حصل في عدد الأطفال الذين أطلق عليهم هذا الاسم إلا أنه ظل يحتل المكان الأول، يليه الاسم دافيد الذي أطلق على 1447 طفلا في العام نفسه.





وأشارت المعطيات إلى أنه في وسط العرب فقد كان الاسم الثاني الأكثر انتشارا في وسط الأطفال العرب المسلمين أحمد الذي أطلق على 818 طفلا من مواليد العام نفسه، يليه آدم (668)، يوسف (649)، عمر (626)، على (469)، عبد (452)، أمير (416)، إبراهيم (360)، جود (346).





وكان الاسم مريم هو الأكثر انتشارا في وسط الطفلات العربيات المسلمات، حيث أطلق على 523 طفلة، يليه الاسم شام والذي أطلق على 493 طفلة، يليه جوري (449)، نور (270)، لين (260)، ملاك (250)، ليان (235)، ألين (225)، فاطمة (221)، جنى (210).





وأظهرت المعطيات أن الاسم مريم أطلق على 3% من المولودات العربيات المسلمات، يليه شام بنسبة 2.6%، جنى 2%، جوري 1.7%، لين 1.6%، ليان 1.5%، ألين 1.3%، وفاطمة 1.1%.





وتبين أن الاسم محمد أطلق على 13.8% من المواليد الأطفال العرب المسلمين، يليه أحمد بنسبة 4%. كما تظهر المعطيات تراجعا في إطلاق الاسم محمد على المواليد رغم أنه الأكثر انتشارا على الإطلاق في البلاد، حيث أنه في العام 2000 كان يطلق واحد من كل ستة أطفال، بينما يطلق اليوم على واحد من بين كل سبعة أطفال.





وتظهر أيضا أن الاسم أحمد في تراجع، حيث كانت نسبة انتشاره عام 2000 تصل إلى 6%، وتراجعت إلى 4.3% عام 2018. وفي المقابل، ارتفع الاسم آدم من 1% إلى 3.5%، كما ارتفع الاسم عمر من أقل من 2% إلى 3.3%.





وفي وسط المواليد اليهود، عام 2018، كان الاسم دافيد الأكثر انتشارا حيث أطلق على 1447 طفلا، يليه الاسم أرئيل (1323)، نوعام (1253)، لافي (1224)، يوسيف (1174)، أوري (1135)، إيتان (1133)، دانييل (1053)، يهودا (1031)، موشيه (1016).



