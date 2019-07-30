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صحة القليوبية: انطلاق مبادرة نور حياة.. 5 أغسطس المقبل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:15 م
صحة القليوبية : انطلاق
صحة القليوبية : انطلاق مبادرة نور حياة 5 أغسطس المقبل
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "نور حياة" والتى تتم بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى 5 أغسطس المقبل بالمحافظة على أن يتم تحديد أماكن تواجد القوافل الخاصة بالعلاج.

وأوضح حمدي الطباخ، أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن تواجد القوافل بكل مناطق المحافظة بوقت كافى لتحقيق استفادة كبرى للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم الاستعانة بفريق من أساتذة الرمد لتوقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية وتوفير النظارات لكل الحالات التى تستدعى ذلك.

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