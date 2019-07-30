تفاصيل جديدة فى مقتل عروس المنوفية بالصباحية.. والدة المتهم: ابنى مريض وبياخد مهدئات من 9 سنين.. وأهل العروس: فرحنا تحول لمأتم بين يوم وليلة

* تفاصيل جديدة فى حادث مقتل عروس المنوفية فى الصباحية:



دموع وصراخ ونحيب في المنزل البسيط بعد إن كان يضج بالأغاني والزغاريد

* والدة المتهم:

ابنى ثائر داخل المستشفى ولا يريد التحدث

بياخد مهدئات من 9 سنين وخطب أكتر من مرة







وتابع، أن تقرير الطب الشرعي أكد أن شقيقته عذراء وهو ما أكدته قبل مقتلها في اتصال هاتفي مع شقيقتها.



وكشفت تحقيقات الشرطة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن وقائع جديدة في مقتل عروس المنوفية منار وفقا لأقوال والدها وشقيقها اللذين توجها لزيارتها في ثاني أيام زواجها ليكتشفا مقتلها داخل منزل الزوجية.



بدأت الواقعة عندما توجه محمد الأقرع إلي منزل شقيقته العروس منار صاحبة ال 19 عاما عقب ساعات من زفافها للاطمئنان عليها ليجدها غارقة في دمائها داخل شقة زوجها.



وبدموع تملؤها الحسرة قال والدها في تحقيقات الشرطة إن نجلته تزوجت من محمد محمود عثمان 29 سنة محام ومقيم كفر القرنين بمركز الباجور.



ووجه الوالد وشقيق العروس التهمة إلي زوجها بالتسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.



وتبين إصابة المتهم بجرح نافذ بالبطن نتيجة تعدى المجنى عليها على المتهم نتيجة مشاجرة بينهما، حاولت الدفاع بها عن نفسها، فتعدت عليه بآلة حادة أحدثت إصابته وعقب ذلك توجه المتهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتم حجزه في حالة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم التحفظ عليه بالتنسيق مع أمن القليوبية وتم التحفظ علي السلاح المستخدم.

تواصلت حالة الجدل والغموض داخل قرية القرنين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب قتل محامٍ لزوجته "عروس المنوفية" في ليلة الصباحية دون أي أسباب واضحة.نيابة الباجور استدعت والدة المتهم، التي أكدت أن نجلها يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية لوجود مشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه "مجنون".وأوضحت أن نجلها خطب أكثر من مرة وفسخ الخطبة واستقر على منار، ولكن كانت هناك مشاكل تعوق الزواج، حيث اختلف مع أهلها على مؤخر الصداق، وطالبته أسرة العروس بـ30 ألف جنيه، وكان غاضبًا جدًا، ولكن تمت السيطرة على الخلاف واستمرت الخطبة حتى انتهت بالزواج.وتابعت والدة المتهم، أنها زارته يوم الصباحية فوجدته جالسا بصالة شقته وزوجته نائمة، وطالبته بأن يكون صبورًا، وفوجئت في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بأن شقيق عروس نجلها يخرج ثائرا قائلا "أنتم قاعدين هنا وسايبين الواد قتل البت".وذكرت أنها تفاجأت بجثة العروس ملقاة غارقة في دمائها، وحاولوا إفاقتها بسكب المياه عليها ولكن شقيقها نقلها إلى المستشفى، موضحة أنها فوجئت بنجلها مطعونًا بالسكين، ولكنها لم توجه الاتهام إلى أحد.على الجانب الآخر أكد مصدر أمني أنه لم يتم استجواب المتهم حتى الآن، حيث إنه يمكث بمستشفى بنها الجامعي، لكنه في حالة هياج دائم، حيث يحاول نزع المحاليل الطبية من يديه ويتم إعطاؤه مهدئات لتتم السيطرة عليه، رافضا التحدث إلى أي شخص."الحق يا ابويا بنتك مدبوحة" هكذا قال والد العروس أنه تلقي اتصالا من نجله محمد يخبره أنه عثر على شقيقته مذبوحة داخل منزل الزوجية عندما ذهب للاطمئنان عليها في ليلة الصباحية بقرية القرنين.وأكد، أن ابنته تبلغ من العمر 18 عاما وكانت مخطوبة لزوجها منذ 3 سنوات ولم تبد عليه أي علامات للمرض النفسي، قائلا "كان غلبان وفي حاله"، مضيفا أنه تلقى آخر اتصال من ابنته في الثانية عشرة ظهرا تخبره أنها بخير ولكنها تريد بعض الاحتياجات وذهب شقيقها إليها.وأضاف شقيقها محمد، أنه ذهب إلى شقيقته وقام زوجها بفتح الباب ممسكا بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فسأله "هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية فابتسم وقاله اه ادخل وسلم عليا وأغلق عليهم الباب ثم هرب".وأوضح أنه هرب سليما وحاول اللحاق به ولكن دون فائدة، موضحا أنه قام بنقل شقيقته إلى المستشفى ولكنها كانت فارقت الحياة.