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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يدين هدم سلطات الاحتلال منازل الفلسطينيين بالقدس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:13 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم /الثلاثاء/ قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية، التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال الدكتور عبداللطيف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية"، مجددا دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

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