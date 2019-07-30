علي السيد: مؤتمر الشباب يعد منتدى الأفكار والأطروحات والطموحات الجديدة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي على السيد، أن الشباب المصري هم من سيقودون ويحققون النجاحات في المستقبل القريب، كما أن الدولة تعتمد عليهم بشكل كبير، حيث تمثل فئة الشباب في المجتمع المصري يشكلون 60%.



وأشار علي السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة نوعية من كافة النواحي سواء من ناحية الحكومة المتطورة التى تعتمد في التكنولوجيا في أدائها، أو المكان المنظم الذي سيمتص عددا كبيرا من سكان القاهرة لتخفيف العبء على العاصمة لتستعيد مجدها.



ولفت إلى أن مؤتمر الشباب حقق الكثير من النجاحات، مؤكدا أن مؤتمر الشباب يعد منتدى الأفكار والأطروحات والطموحات الجديدة.



وأردف أن المؤتمر يتطرق إلى العديد من المواضيع التي لم تناقش في كثير من الدول، منوها إلى أن خارج مصر لم نر مناقشة بين القيادة السياسية والشباب.

