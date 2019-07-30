ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي السيد: مؤتمر الشباب يعد منتدى الأفكار والأطروحات والطموحات الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:57 م
إحدى مؤتمرات الشباب
إحدى مؤتمرات الشباب
مي محمد
أكد الكاتب الصحفي على السيد، أن الشباب المصري هم من سيقودون ويحققون النجاحات في المستقبل القريب، كما أن الدولة تعتمد عليهم بشكل كبير، حيث تمثل فئة الشباب في المجتمع المصري يشكلون 60%.

وأشار علي السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة نوعية من كافة النواحي سواء من ناحية الحكومة المتطورة التى تعتمد في التكنولوجيا في أدائها، أو المكان المنظم الذي سيمتص عددا كبيرا من سكان القاهرة لتخفيف العبء على العاصمة لتستعيد مجدها.

ولفت إلى أن مؤتمر الشباب حقق الكثير من النجاحات، مؤكدا أن مؤتمر الشباب يعد منتدى الأفكار والأطروحات والطموحات الجديدة.

وأردف أن المؤتمر يتطرق إلى العديد من المواضيع التي لم تناقش في كثير من الدول، منوها إلى أن خارج مصر لم نر مناقشة بين القيادة السياسية والشباب.

ترشيحاتنا

الملك ما ينضربش على قفاه.. سر علقة موت لـ فريد شوقي حطمت دار سينما

بعد انضمام نجم الإسماعيلي رسميا.. موعد أول ظهور لـ محمود متولي في تدريبات الأهلي

خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا

هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان: منحته تصريح عشان يغنى مش يقلع

بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بورش.. هدية جينفير لوبيز من خطيبها أليكس رودريجرز

بـ الهوت شورت.. نيرمين الفقي بإطلالة شبابية في اليونان.. شاهد

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية