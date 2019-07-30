القابضة لمياه الشرب تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، موضحا أن قضية ترشيد الاستهلاك أحد أهم الأولويات الحالية للدولة المصرية.



ووجه ممدوح رسلان بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية الواعية التى تحث على الترشيد ورفع الوعى المائى لدى المواطنين.



وفى هذا السياق، استضافت ورشة عمل نظمتها الشركة القابضة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "اعداد خطة عمل التوعية للعام 2019 / 2020 فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مؤسسى حملة حافظ على مياه مصر Save Egypt's Water، باعتبارها إحدى الحملات الشبابية التى تحث على الحفاظ على المياه.



وقال المهندس إسلام القلش مؤسس حملة الحفاظ على المياه Save Egypt's Water إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر نقص المياه بطريقة بسيطة، من خلال إطلاق حملة توعية للشعب المصري عن مخاطر نقص المياه فى دول العالم بشكل عام، وحتمية ترشيد الاستهلاك بتغيير العادات اليومية.



وأكد إسلام القلش، أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لنشر المبادرة ودرء مخاطر نقص المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها، والاستعانة بقادة الرأى والشخصيات العامة لدعم الفكرة والترويج لها.