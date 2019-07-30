أحلام توجه رسالة للشعب المغربي في يوم العرش الملكي

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الشعب المغربي بذكرى تولي الملك محمد السادس العرش الملكي، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت أحلام، قائلة: "تحية خاصة والكثير من الأماني للشعب المغربي الشقيق ولجمهوري الحبيب في المغرب لمناسبة #يوم_العرش_المغربي، حمى الله المغرب وشعبه وملكه من كل شرّ، وأنعمه بالأمان والرخاء".



على صعيد آخر، أعلنت شبكة قنوات ام بي سي عن مشاركة أحلام في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس.



وتحيي أحلام حفلا غنائيا في الـ 16 من شهر أغسطس الجاري على مسرح طلال المداح في السعودية.