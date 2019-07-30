فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ سرقة منزل شيرين سيف النصر

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل سرقة مجوهرات بـ 5 ملايين جنيه من داخل شقتها والتي اتهمت فيها إحدى صديقاتها.



قالت سيف النصر خلال تصريحات تليفزيونية، إنها كانت تثق في صديقتها ثقة عمياء لدرجة أنها منحتها الأرقام السرية الخاصة بخزنتها، وكانت تعيرها الذهب تلبسه في إحدى مناسباتها.



وروت شيرين سيف النصر، أن يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.



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