للحديث عن مؤتمر الشباب.. أمين شباب الحركة الوطنية ضيفا ببرنامج المواجهة

يحل محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية الليلة ضيفا على برنامج المواجهة بقناة CBC EXTRA مع الإعلامية ريهام السهلي في تمام العاشر مساءًا للحديث حول المؤتمر الوطني السابع للشباب.



وقال أمين شباب الحركة الوطنية إن مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة يتميز هذه المرة بإقامته في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أحد أهم إنجازات الدولة خلال الفترة الراهنة، كما أنه يعد فرصة للتواصل البناء بين مؤسسات الدولة وجيل المستقبل.



وأضاف عزمي أن الشباب سيشارك في نموذج محاكاة الدولة المصرية حيث سيتم عمل نموذج للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، منوها بأن المؤتمر سيتناول أيضا مبادرة حياة كريمة والدور التي قامت به الدولة في تخفيف الأعباء على المواطن.



وأشار عزمي إلى أن جلسة اسأل الرئيس التي ستنظم ضمن فعاليات المؤتمر ستكون فرصة للإجابة عن أسئلة تهم الشباب وتهم المجتمع.