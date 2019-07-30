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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:58 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
افتتح قداسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الارثوزكسية بمنطقة الخليج العربي.

يقام المؤتمر في مركز لوجوس البابوي ير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويشارك فيه إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الآباء الكهنة وزوجاتهم.

يذكر أن مؤتمر كهنة الخليج يعد الرابع على التوالي، حيث يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الأنبا ابيفانيوس شهد له الجميع في مصر وخارجها، وأنه كان يحمل الرأي المعتدل وأنه صار محبوبا ومعروفا في كل مكان بمصر وخارجها.

وتابع قائلا، إنه كان يحيا حياة التوبة الدائمة وأنه كان يبحث دائما عن نقاوة القلب، وأن المنصب لم يغيره ولكنه ظل على طبيعته ولكنه كان يبحث عن توبة حقيقية داخل قلبه، وأنه عاش بسيرة عطرة طوال سنوات عمره ولم يشعر بذلك إلا أصحاب القلوب القاسية.

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