ضبط 818 هاربا من أحكام وقضايا تموينية ومرورية بأسوان

تستكمل أجهزة الأمن فى أسوان سن حملاتها المكبرة والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.



وأسفرت الحملة اليوم عن ضبط 818 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 160 حكم حبس جزئي، و 44 حكم حبس مستأنف، و 413 أحكام غرامات، و 198 مخالفات، و 2 حكم سرقة تيار كهربائي".



وفى مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 7 كجم بانجو ، و 250 جرام من مخدر الحشيش ، بجانب ضبط 56 تذكرة مخدر الشبو تزن 25 جرام ، فضلًا عن ضبط كمية من الأسلحة النارية والبيضاء .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 10 قضايا تموينية شملت ضبط 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، إلى جانب 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 2 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و 2 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.



وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 157 مخالفة متنوعة شملت 91 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، و 40 حالة لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة ، و 26 حالة لإزالة تعديات .



أما في مجال القضايا المرورية تم ضبط 633 مخالفة مرورية شملت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط 6 مركبات توك توك و 2 دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 78 تصالح فورى ، و 120 مخالفة غرامة ونش ، و 86 حالة عدم قبول التصالح، و 200 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .

