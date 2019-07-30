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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:20 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة
كتب محمد الغزاوى
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة، ليتواكب مع أعمال تطوير شارع محمد علي.

وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال التطوير الجارية، إلى أن إعادة تخطيط ورفع كفاءة منفذ الرسوة الجمركي، يأتي لإحداث الانسيابية والسيولة في حركة السيارات المتعاملة مع المنفذ، لتواكب مشروع التطوير الكبير الجاري بشارع محمد علي والذي يربط المنفذ بقلب المدينة.

وشدد محافظ بورسعيد علي تطوير مداخل ومخارج المنفذ من الاتجاهين، ليكون واجهة معمارية وجمالية على أعلى مستوى أمام زوار المدينة وأبنائها سواء القادمين إليها أو المغادرين منها.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة السعيد رخا رئيس حي الضواحي والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منفذ الرسوة ومدخل المحافظة

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