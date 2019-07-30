تشميع 3 منشآت صحية في حى الأربعين بالسويس بسبب مخالفتها للاشتراطات

نفذت رئاسة حى الأربعين بالسويس بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة قرار غلق وتشميع 3 منشآت صحية داخل نطاق الحى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والطبية للحفاظ على صحة المواطنين.



وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية تسعى دائما للحفاظ على صحة المواطنين من خلال إقامة حملات دوريات على المنشات الطبية المخالفة للاشتراطات الطبية المعروفة وغير المؤهلة لعلاج المواطنين.