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طريقة عمل جلاش الدجاج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:01 م
طريقة عمل جلاش بالدجاج
طريقة عمل جلاش بالدجاج
أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لتحضير الجلاش، وهى طريقة عمل جلاش الدجاج، حيث لا يفضل البعض تناول اللحم المفروم والسجق

ونقدم لكم طريقة عمل جلاش الدجاج.

مقادير جلاش الدجاج:

صدور دجاج مكعبات
جلاش
قرفة
زبدة
بصل
شرائح فلفل رومي
حبهان بودرة
جوزة الطيب
دقيق
لبن
ملح
فلفل اسود
جزر مبشور
موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير جلاش دجاج:

* تذوب الزبدة على النار
* يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة وجوزة الطيب والزعتر وتوضع على النار
* يضاف البصل والجزر والفلفل الرومي وملعقة الدقيق واللبن والجبنة وتقلب حتى تنضج وتتماسك
* توضع طبقات الجلاش في بايركس وتوضع خلطة الدجاج وتغطى بطبقات الجلاش ويدهن الوجه بالزبدة ثم توضع في الفرن حتى تنضج

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