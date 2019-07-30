قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لتحضير الجلاش، وهى طريقة عمل جلاش الدجاج، حيث لا يفضل البعض تناول اللحم المفروم والسجق
ونقدم لكم طريقة عمل جلاش الدجاج.
مقادير جلاش الدجاج:
صدور دجاج مكعبات
جلاش
قرفة
زبدة
بصل
شرائح فلفل رومي
حبهان بودرة
جوزة الطيب
دقيق
لبن
ملح
فلفل اسود
جزر مبشور
موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير جلاش دجاج:
* تذوب الزبدة على النار
* يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة وجوزة الطيب والزعتر وتوضع على النار
* يضاف البصل والجزر والفلفل الرومي وملعقة الدقيق واللبن والجبنة وتقلب حتى تنضج وتتماسك
* توضع طبقات الجلاش في بايركس وتوضع خلطة الدجاج وتغطى بطبقات الجلاش ويدهن الوجه بالزبدة ثم توضع في الفرن حتى تنضج
ونقدم لكم طريقة عمل جلاش الدجاج.
مقادير جلاش الدجاج:
صدور دجاج مكعبات
جلاش
قرفة
زبدة
بصل
شرائح فلفل رومي
حبهان بودرة
جوزة الطيب
دقيق
لبن
ملح
فلفل اسود
جزر مبشور
موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير جلاش دجاج:
* تذوب الزبدة على النار
* يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة وجوزة الطيب والزعتر وتوضع على النار
* يضاف البصل والجزر والفلفل الرومي وملعقة الدقيق واللبن والجبنة وتقلب حتى تنضج وتتماسك
* توضع طبقات الجلاش في بايركس وتوضع خلطة الدجاج وتغطى بطبقات الجلاش ويدهن الوجه بالزبدة ثم توضع في الفرن حتى تنضج