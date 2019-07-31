بمبيعات فاقت مليوني هاتف في شهر.. تعرف على مميزات Nova 5

في خضم التوترات والمشاكل التي تواجهها شركة هواوي الصينية، تصر الشركة على إبراز نفسها وإثبات كيانها للعالم أجمع.





وعلى الرغم من التحديات التي مرت بها الشركة في شهر مايو الماضي، بعدما وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قائمة الولايات المتحدة السوداء ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها، أثبتت الشركة كفاءتها واعتمادها على نفسها بعد ما أوجدت بدائل جديدة للشركات الأمريكية.





وعلى الرغم من أن تلك المشاكل التي طالت الشركة جعلتها تفقد بعض من ثقة المستهلكين، إلا أنها لم تستسلم لذلك الأمر.





وأطلقت هواوي، الشهر الماضي، سلسلة هواتفها الجديد، والتي تحمل اسم "هواوي نوفا 5" Huawei Nova 5، والتي حقق مبيعات خيالية بعد مرور 30 يوماً فقط على تاريخ إطلاقه.





وأعلنت الشركة الصينية أنها باعت نحو مليوني جهاز من سلسلة هواتف nova 5 خلال 30 يوماً من الإطلاق.





وتشمل سلسلة هواتف "نوفا 5" Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i و Huawei Nova 5 Pro مع العلم بأن هناك عضوًا رابعًا يدعى Huawei Nova 5i Pro، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا الأخير سوى في الأسبوع الماضي، لذلك فهو لا يعد مُساهماً في هذا الإنجاز الجديد.





وعند النظر إلى ميزات سلسلة Nova 5، نجد أن الطراز القياسي Nova 5 يتميز بمجموعة شرائح Kirin 810 الجديدة من هواوي. كما أنه يأتي مع شاشة لمس OLED تعمل باللمس بحجم 6.39 بوصة، وبدقة 1080 × 2340 بكسل.





ويعمل الجهاز على أحدث إصدار (Android 9.0 Pie) ويضم أربع كاميرات في الخلف بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع ثلاثة مستشعرات 16 ميجابكسل و 2 ميجابكسل و 2 ميجابكسل.





بينما يتميز طراز Nova الثالث، الذي يحمل اسم Nova 5 Pro، بشاشة لمس OLED بحجم 6.39 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل.





كما أنه يعمل على أحدث برنامج Android 9.0 (Pie) ويحتوي على شرائح(HiSilicon Kirin 980 7 nm) فيه، كما يتميز الجهاز ببطارية Li-Po 3500 mAh غير قابلة للإزالة.





ويتميز طراز Nova 5i، بشاشة لمس IPS LCD بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080 × 2310 بكسل.





ويعمل الجهاز على مجموعة شرائح (Android 9.0 Pie) و Hisilicon Kirin 710F (12 نانومتر). يأتي الهاتف أيضًا ببطارية Li-Po 4000 mAh غير القابلة للإزالة.



