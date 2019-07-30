بـ ريتويت.. رد غير متوقع من كارول سماحة علي متابع سخر من عمرها

تعرضت الفنانة كارول سماحة للانتقاد بسبب اطلالتها الاخيرة في العين السخنة والتي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " ،.



جاءت التغريدة "كارول سماحة صح المنظر رائع ولا فيه منه، إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير، ولا كأنها كارول اللي أنا عارفها".



من جانبها حرصت كارول سماحة على عمل "ريتويت"، للتغريدة، وعلقت قائلة: "أجمل عمر للمرأة هو الـ60".



