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خلال 24 ساعة.. عودة 523 مصريا من ليبيا وعبور 379 شاحنة من منفذ السلوم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:17 م
عودة 523 مصريًا من
عودة 523 مصريًا من ليبيا وعبور 379 شاحنة عبر منفذ السلوم
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 523 مصريًا بينهم 427 سافروا بصورة شرعية و96 بصورة غير شرعية، وعبرت 379 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة- في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1294 شخصا عبر المنفذ منهم 299 مصريًا و995 ليبيًا.

و أوضح مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 183 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 196 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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