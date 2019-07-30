نشرة الحوادث.. لعدم قدرتها على الإنجاب قتلت أبناء زوجها.. شاب يخرج جثة أمه بعد عامين ليصلي عليها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، لاسيما قرارات للنيابة وغيرها.





شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا حيث أقدمت ربة منزل "عاقر" على قتل نجلة زوجها، لعدم قدرتها على الإنجاب، وقتل شقيق المجنى عليها منذ شهر.





ألقت الشرطة القبض على مصطفى ر.ع " 22 سنة" بعد إبلاغ الأهالى للشرطة عن قيامه بإخراج جثة والدته ونقلها للمسجد والصلاة عليه، وقام الأهالى بإعادة دفنها مرة أخرى.









تستمر حالة الجدل والغموض داخل قرية القرنين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب قتل محامٍ لزوجته "عروس المنوفية" في ليلة الصباحية دون أي أسباب واضحة.









ألقت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على أشهر 3 تجار مخدرات في القليوبية "البوب" وقشطة "و"شقاوة " خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية على البؤر الإجرامية في طوخ والخانكة وكفر شكر.









نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في البحيرة.









نصت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه "يُعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه"، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.









عثر فلاح بقرية قشطوخ بمحافظة المنوفية علي طفل حديث الولادة ملقيا وسط حقله في وسط الزراعات وذلك أثناء وصوله لحقله في الصباح ، وتم تحرير محضر بالواقعة.









جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم، الثلاثاء، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات.









قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم إلى 21 سبتمبر المقبل.









قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين إلى جلسة 25 أغسطس المقبل.









تخلصت فتاة من حياتها بالانتحار شنقا في مدينة قها، بسبب مشكلات أسرية اندلعت جراء انفصال والدها عن والدتها وزواجه من أخرى تعيش معهما في المنزل.









واصلت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة في فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"، وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.









تسعى وزارة الداخلية لتقديم خدمات الكترونية للمواطنين عن طريق بوابتها الإلكترونية الرسمية، تسهيلا عليهم وتقديما للخدمات المطلوبة بصورة أفضل.



