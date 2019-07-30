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انتحرت قبل يوم عيد ميلادها.. أم تقتل نفسها بالقفز أمام شاحنة بضائع.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:08 م
أحمد شريف
انتحرت أم شابة بالقفز أمام شاحنة ناقلة للبضائع بعد صراعها مع الاكتئاب.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، انتحرت ليندساي ديفيس قبل عيد ميلادها الـ 27 بأربعة أيام.

وأفادت الصحيفة بأن الشابة المنتحرة اتصلت بزوجها قبل لحظات من موتها في 11 فبراير الماضي، حيث أوصته بأن يعتني بالأبناء وأخبرته بأنها تحبه كثيرًا، لتقدم بعدها على الانتحار.

وفي الليلة السابقة من انتحار ليندسي، كانت" مثيرة للجدل منزعجة مع زوجها" حين كان يوصلها منزلهما بمقطعة "شيشاير" الإنجليزية بعد أن كانت تشرب البيرة مع أصدقائها.

وفي اليوم التالي، أقدمت الشابة على الانتحار أمام شاحنة للنقل البضائع التابعة لأحد المتاجر الشهيرة.

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