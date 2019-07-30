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عشبة مهملة طارد جيد للغازات ومقوى للذاكرة.. تعرف على فوائدها

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:13 م
عشبة مهملة تعتبرطارد
عشبة مهملة تعتبرطارد جيد للغازات ومقوى للذاكرة أحرص على تناو
أسماء عبد الحفيظ
يهمل العديد من الأشخاص تناول بعض الأعشاب الطبيعية، رغم أنها تحتوي فوائد عديدة.

وأوضح المعالج بالأعشاب محسن النادي، عبر صفحته بـ فيس بوك، فوائد أحد هذه الأعشاب وهى الزعتر الأخضر والتى تضمنت الآتي:

فاتح للشهية : يعمل الزعتر على تنبيه المعدة وطرد الغازات ويمنع التخمرات ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية وطرد الفطريات من المعدة والأمعاء الى جانب أنه يزيد الشهية لتناول الطعام .

مضاد للأكسدة : يحتوى الزعتر على مواد مضادة للأكسدة مما يمكن الاستفادة منه بإضافة زيت الزعتر إلى المواد الغذائية المعلبة ليمنع الأكسدة بدلا من إضافة مواد صناعية قد تضر بصحة الإنسان.

منبه للذاكرة : الزعتر منبه للذاكرة ويساعد على سرعة استرجاع المعلومات المختزنة وسهولة الاستيعاب.

تقوية الجهاز المناعي : احتواء نبات الزعتر على مواد شديدة تعمل على تقوية الجهاز المناعى لدى الانسان ،يحتوى على مواد لها خاصية مسكنة للألم ومطهرة ومنشطة للدورة الدموية. وينشط الزعتر عامة كل الوظائف المضادة للتسمم، ويسهل إفراز العرق، ويدر البول.

ويحتوي على مواد مقوية للعضلات وتمنع تصلب الشرايين ويعمل على توسيع الشرايين وتقوية عضلات القلب ويعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول.

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