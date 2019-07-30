سفارة أمريكا في برلين: طلبنا من ألمانيا المشاركة في مهمة تأمين مضيق هرمز

قالت السفارة الأمريكية في برلين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمّة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.



وقالت متحدثة باسم السفارة: "طلبنا رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية، وأكد أعضاء الحكومة الألمانية ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟".



وأكد المتحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.