الإدريسي يطالب بمخاطبة الأجانب للاستمرار في عملية التسويق العقارى

قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن الترويج لمدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة الفترة الماضية يحتاج الاستمرارية والمتابعة خارجيا وليس خلال القمم والمؤتمرات فقط، مع التركيز خلال مخاطبة الاجانب على الفئات المستهدفة حسب المدن.





وتابع الأدريسى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية فى التسويق العقارى للمدن الجديدة داخل مصر ليست الاسعار وأنما طريقة الترويج، فمازالت الجهات المعنية بالتسويق عاجزه عن الترويج الامثل عن طريق مخاطبة الفئات المستهدفة حسب القيمة المالية للوحدات المطروحة بالمدن، معقبا:"يجب مراعاة اذواق المستهلكين وامكانيات كلا على حدا".





وعن الركود فى السوق العقارى أوضح الإدريسى، أن دخول القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص فى إنشاء المدن الجديدة ساهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، إضافة إلى توقعات انخفاض الاسعار تجعل المستهلكين يتمهلون فى عمليات الشراء.



