موجز الرياضة.. صلاح ينضم لتدريبات ليفربول.. ومتولي يظهر في الأهلي لأول مرة.. وشيكابالا يرفض الاعتزال

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ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 30 - 7 - 2019، ومن أبرزها.









أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن انضمامه لـ معسكر الفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق ليون الفرنسي غدا الأربعاء.









وصل محمود متولي، لاعب الأهلي الجديد إلى مقر النادي بالجزيرة بعد التوقيع رسميًا للأهلي.









كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفضه فكرة اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية.









أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، عن موعد الإعلان عن اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل في العالم عن موسم 2018 / 2019.









رد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، على تهديد محمد عواد حارس الدراويش بالرحيل إلى الخارج حال فشل انضمامه إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.













شن محمد صلاح المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، هجوما حادا على محمود كهربا لاعب الزمالك الذى رحل عن الفريق بقرار فردى منه وانتقل إلى أفيس البرتغالى.









أكد رئيس نادي الزمالك، أن مباريات الفرق المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ستقام على استاد القاهرة الدولي، وبحضور الجماهير.









أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنضم حديثا إلى الاتحاد السكندري، أن الدوري تمت سرقته من الأبيض هذا الموسم.













أنهى مسئولو بيراميدز بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيعلن التعاقد مع صفقة عربية متميزة خلال الساعات المقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم للجديد.