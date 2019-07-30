موجز التوك شو.. عبير صبرى تعترف: دهست شخصا بسيارتى.. قصة الصورة الأشهر على السوشيال ميديا.. وداعشي يروي تفاصيل هروبه.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



دنيا سمير غانم تكشف عن طبختها الأخيرة.. وتؤكد: لا أطهو بانتظام



قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنه في كثير من الأوقات تقوم والدتها الفنانة دلال عبد العزيز أو حماتها والدة الإعلامي رامي رضوان بإرسال الطعام لهما، حيث إنها ليست منتظمة في إعداد الطعام.



وأضافت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال تصريحات تليفزيونية لها، أنها في كثير من الأحيان تقوم بطهي الطعام، موضحة أن هناك من يساعدها في أمور المنزل.



وأكدت الفنانة دنيا سمير غانم أنها تقوم بتحضير الطعام الذي يناسب نظامهم الغذائي.



وأوضحت الفنانة دنيا سمير غانم أن آخر مرة قامت بالطهي كان في التوقيت الخاص بمباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، حيث حضرت الدجاج المحمر والسلطة، مشيرة إلى أنها أعدت هذا الطعام أيضًا من أجل زوج شقيقتها حسن الرداد، وليس لزوجها فقط.



الناموس كلمة السر.. دنيا سمير غانم توضح موقفها من مسلسل الكبير أوي



قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها بعد 4 سنوات من تأدية دور "هدية" في مسلسل "الكبير أوي" أصابتها حالة من الملل، حيث إنها شعرت بأنها كفنانة مازال لديها طاقة كبيرة لتأدية أدوار مختلفة، بالرغم من حبها للدور واللهجة الصعيدية.



وأضافت دنيا سمير غانم خلال تصريحات متلفزة، أن المكان المخصص لتصوير مسلسل "الكبير أوي" كان مليئًا بـ الناموس، قائلة: "مفيش حد ينفع يستحمله"، مشيرة إلى أن الناموس ضمن الأسباب الأساسية التي تركت العمل في المسلسل بسببها.



وتابعت دنيا سمير غانم أنها كانت مستعدة للتضحية ببطولة مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" لمشاركة الفنان أحمد مكي في مسلسل مختلف عن الكبير أوي، يخرج طاقتهما في أدوار أخرى.



وأردفت دنيا سمير غانم أنها تمتلك ملكة تنويع اللهجات وطرق الحديث، مؤكدة حبها لهذا الأمر، كما أنها اكتسبت هذه الموهبة من والدها الفنان سمير غانم.



وأوضحت دنيا سمير غانم أنها وأختها إيمي مسالمان جدًا ويكرهان المشاكل، موضحة أنهما اكتسبتا تلك الصفة من والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.



وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنه في بداية مشوارها الفني كان هناك كثيرون يعتقدون أنها تقوم بالتمثيل من أجل والدها ووالدتها، ولكن مع مرور الوقت أثبتت لهم أن موهبتها هي التي أهلتها.



للحجاج.. احذروا من تناول هذه المأكولات حفاظا على صحتكم







وجهت خبيرة التغذية، منى محمد، عدة نصائح للحجاج للحفاظ على صحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، محذرة إياهم من شرب المياه غير المعبأة، وتناول الألبان والجبن غير المبسترة.



وأضافت منى محمد، خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه يجب الابتعاد عن تناول المقليات والمأكولات التى تحتوى على دهون كثيرة والمخللات، بالإضافة إلى البيض والبسطرمة.



ولفتت منى محمد إلى ضرورة النظر والتأكد من تاريخ إنتاج المأكولات المعلبة قبل تناولها وشراء الطعام من مكان موثوق فيه.



ووجهت مريض السكر بضرورة تقسيم وجباته إلى 5 وجبات فى اليوم وشرب عصير طازج بدون سكر خلال اليوم.



وتابعت "خبيرة التغذية" أن مرضى الضغط يجب أن يبتعدوا عن المأكولات التى تحتوى على أملاح وبهارات كثيرة، مع ضرورة شرب 4 لتر مياه يوميًا على دفعات.



هكذا هربت من التنظيم.. داعشي يروي تفاصيل العودة







كشف مصطفى الغياط، شاب مغربي، مقاتل سابق في صفوف "داعش"، الطرق التي لجأ إليها رفقة مقاتلين آخرين، للفرار من تنظيم "داعش"، قائلًا إنه بدأت تتبادر إلى ذهنه فكرة الفرار رفقة زوجته الحامل وأشخاص آخرين، لافتًا إلى أنه طلب من أحد الأمراء إرسال زوجته إلى تركيا ولكنه رفض.



وأضاف الداعشى السابق، فى لقاء خاص لـ"أخبار الآن"، المذاع على فضائية "الآن"، أنه رفض تسليمه جواز سفر زوجته، ما اضطره لترك جواز سفره والفرار رفقة مقاتلين آخرين، عبر الحدود التركية.



وتابع مصطفى الغياط: "وصلت إلى السفارة المغربية بعد وصولنا لتركيا"، مشيرًا إلى أنه سمع بعض الأنباء عن وجود حالات تحرش جنسي بين أعضاء داعش الرجال بينهم وبين بعض ولكنه لم ير شيئًا بعينه.



وأوضح الداعشى السابق: "خفت على زوجتى من داعش، وندمت على أول يوم فكرت فيه في الالتحاق بداعش"، مؤكدًا أنه يتحسر على حرمانه من أشياء كثيرة.



تعرف على قصة الصورة الأشهر على السوشيال ميديا







كشف بطل صورة "أصدقاء المستشفى" عمر عبد الناصر، تفاصيل الصورة وحقيقة التقاطها، قائلًا إن المستشفى تسمح لمبيت فرد واحد فقط مع المريض، لذلك حرص هو وأصدقائه على التناوب للمبيت مع صديقهم أحمد الذي تعرض لحادث لرعايته خلال فترة الليل.



وأضاف بطل صورة "أصدقاء المستشفى" التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "ten" أن "المكان لم يسع لنوم الجميع بشكل جيد ولكن ذلك لم يمثل عائقا لنا وتجاورنا فى المكان المحدد لكي نستريح قليلًا".



وأكد عمر عبدالناصر أن الصداقة ليس لها وقت نهائيًا، ولكنها تتوقف على مدى قرب الأشخاص من بعضهم البعض، موضحًا أن صداقته مع أحمد تصل إلى 7 سنوات منذ أيام الجامعة، ويعد من أقرب أصدقائه.



ولفت الى أن أحمد أصيب فى حادث ولجأ إليهم من خلال اتصال تليفونى وكان يجب أن يكونوا على قدر المسئولية، وعلى الحلوة والمرة.



من جانبه علَق، أحمد أشرف " المريض"، قائلًا "عمرنا ما كنا نتخيل إن الصورة دى هتبقى تريند فى يوم من الأيام"، مضيفًا أن أحد أصدقائه يحب أن يوثق الأحداث وهو من التقط الصورة.



عبير صبري: أمتلك 5 سيارات ودهست شخصا بعربيتي







قالت الفنانة عبير صبري، إنها تعلمت قيادة السيارات منذ أكثر من 20 عامًا، لافتة إلى أن أول سيارة قادتها كان نوعها 127 ولونها أحمر، وتعرضت لحادث خلال القيادة.



وأضافت عبير صبري، فى لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا"، بعد ذلك اشتريت سيارة هيونداي، وتعرضت لحادث أيضًا، مشيرة إلى أنها امتلكت 5 سيارات.



وكشفت عبير صبري، عن تفاصيل أول حادث تعرضت له بالسيارة، قائلة "كنت معدية عند شريط مترو وبجانبى صديق وترنى من كثرة التحذيرات حتى وجدت أحد الأشخاص على "كبوت العربية".



وتابعت عبير صبري قولها انها دفعت 7 آلاف جنيه غرامات مرورية فى إحدى المرات، مضيفة أنها تستخدم الموبايل كثيرًا خلال قيادتها.

