مستعد اشتغل بواب للزمالك .. محمد صلاح يكشف عن موقفه من قيادة الفريق الأبيض

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، المدير الفني لفريق "إف سي مصر"، عن موقفه من قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة عقب إقالة خالد جلال بعد الهزيمة أمام الأهلي.





وأكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه يرفض تمامًا فكرة العودة مرة أخرى لقيادة الزمالك، مشددًا على أن الفريق بحاجة إلى دماء جديدة وأسماء صغيرة السن لقيادة الفريق.





وأضاف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة يجب أن يعطى الفرصة للشباب صغير السن لقيادة الفريق لضخ دماء جديدة بافكار مبتكرة، مشددًا على أنه في حال رحيل أي مدرب لا يجب أن يعود مرة أخرى.





وتابع محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن الزمالك هو بيته الأول وهو من صنع اسم محمد صلاح في عالم التدريب مشددًا على أن مستعد للعمل كـ بواب لنادي الزمالك.





وأكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق أ ن خالد جلال حصل على الدعم الكامل من مجلس الإدارة، إضافة إلى إقامة معسكر رائع بقبرص لذلك لا داعي لترديد نغمة أنه ظلم ولم ينَل فرصة كاملة.