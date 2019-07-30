150 عامًا على افتتاح قناة السويس.. معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر يحتضن أوبرا عايدة بعد غياب 22 عاما.. 150 عازفا موسيقيا يشاركون فى العرض المتميز.. وخبراء يطالبون بوضع الحدث على الأجندة السياحية

أوبرا عايدة تعود مرة أخرى للأقصر فى أكتوبر القادم

يتزامن مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس

يهدف إلى جذب 4 آلاف سائح خلال الحفلتين

مطالب بوضع الحدث على الأجندة السياحية السنوية

بعد غياب 22 عاما..تشهد محافظة الأقصر فى نهاية أكتوبر القادم فعاليات أوبرا عايدة بعد توقف 22 عاما، والذى سوف يقوم فى أحضان معبد الملكة حتشبسوت، وتتأهب الأقصر لاستقبال وفودٍ من مُختلف دول العالم، لتشهد عودة "أوبرا عايدة" إلى ساحة المعبد، بعد غياب عقدين من الزمن، وذلك في عرضين يومي ٢٦ و ٢٨ أكتوبر، لترسل رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل "أوبرا عايدة" حدثًا سنويًا على أجندة السياحة العالمية.وقالت الدكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة، إن العرض الذي يحتضنه معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر أكتوبر المقبل، يتزامن مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا.وأضافت أن "أوبرا عايدة" قصة مصرية خالصة، مُقتبسة من لوحات حضارتنا الفرعونية الخالدة، وتربط بين مصر والحبشة في قالب درامي محكم، ولاتزال تحظى بشغف العالم وإعجابه، ويتم تنفيذها من خلال خبرات عالمية بارزة للوصول إلى عرض أكثر تشويقًا.أوضحت المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة أن عروض "أوبرا عايدة ـ الأقصر " تسعى إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور العرضين يومي 26 و28 أكتوبر، وسيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، في تجربة فريدة لا تُنسى.وأردفت أن "أوبرا عايدة - الأقصر" يقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، ذو اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهاروأشارت إلى أن عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، وتؤدي دور الأميرة الإثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ساي كيونج ريم، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.وثمنت مسئولة الدعاية دور المؤسسات الحكومية والهيئات وممثلي القطاع الخاص السياحي والفندقي، فهم شُركاء نجاح للحدث الفني الأبرز هذا العام، وخاصة التنسيق القائم مع الأقصر التي يتم الحدث على أرضها، لافتة إلى جهود المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، وغرفة تنشيط السياحة بالأقصر، فضلًا عن دور هيئة قناة السويس، التي وعدت بتقديم دعم لوجستي.ويقول الخبير السياحي "محمد عثمان" رئيس لجنة التسويق السياحى إن عودة أوبرا عايدة مرة أخرى للأقصر سيكون له مردود مهم للسياحة الثقافية ليس بالأقصر فقط، ولكن بجميع أنحاء الجمهورية ويعتبر هذا الحدث خطوة لتنشيط السياحة والترويج لها مطالب بأن يكون هذا الحدث سنويا ويوضع على الأجندة السياحية السنوية بالأقصر.وأضاف "عثمان" أن هناك تفاؤلا كبيرا فى الأوساط السياحية بها الحدث ليرفع نسبة الإشغال السياحي حتى تقترب إلى ما كانت عليها قبل ثورة 25 يناير.وينطلقُ المؤتمر الصحفي الأول لعروض "أوبرا عايدة ـ الأقصر" في تمام الساعة 8 مساء، يوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2019، بفندق نايل ريتز كارلتون بالتحرير، ويعربُ الفريق الإعلامي لأوبرا عايدة عن التطلع لحضور مُمثلي كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لنقل فعاليات المؤتمر، باعتبارهم شُركاء رئيسيين في إنجاح الحدث، الذي يمثل عودة الروح إلى مدينة الأقصر.